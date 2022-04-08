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Теракт в Тель-Авиве: нападавший найден и ликвидирован

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Тель-Авив, Израиль, Пятница 08 апреля 2022 08:15
Теракт в Тель-Авиве: нападавший найден и ликвидирован Фото: место совершения теракта в Тель-Авива (Avshalom Sassoni / FLASH90)
Автор: Владимир Костырин

Израильские силы безопасности выследили и ликвидировали подозреваемого в совершении теракта в центре Тель-Авива в четверг, жертвами чего стали двое человек и еще 13 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

После вчерашнего происшествия израильские спецслужбы проводили масштабные мероприятия по розыску террориста, который открыл беспорядочный огонь на улице Дизенгоф возле баров и ресторана.

Нападавшим оказался палестинец, который, по информации службы безопасности ШАБАК, не имел разрешения на пребывание в Израиле и проник туда нелегально.

Сообщается, что Раад Хазем, 28-летний житель Дженина, "не имел четкой организационной принадлежности, опыта работы в сфере безопасности и ранее не подвергался арестам".

В ШАБАК добавили, что расследование нападения продолжается.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приветствует результаты операции по поискам и ликвидации террориста.

При этом глава правительства добавил, что силы безопасности остаются в "максимальной готовности" в Тель-Авиве и по всей стране из-за опасений "дальнейших инцидентов или подражательных атак".

"Весь народ Израиля чувствует скорбь семей убитых и молится за здоровье раненых. Наша война с кровавым террором - долгая и трудная... Мы победим", - говорится в заявлении премьера.

Напомним, перед этим в конце марта палестинским террористом во время стрельбы в израильском городе Бней-Брак были убиты пять человек. Среди них были двое граждан Украины.

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