На півдні Ізраїлю невідомі влаштували стрілянину в кафе, 5 постраждалих

В ізраїльському місті Рахат на півдні країни невідомі чоловіки увірвалися в кафе і влаштували стрілянину. В результаті нападу 5 людей були поранені, один з них у критичному стані. Підозрюваних у скоєнні атаки вже затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times of Israel.
На місце події в бедуїнському місті були викликані додаткові сили поліції для відновлення порядку.
Постраждалі, всі у віці 20 років, були доставлені в медичний центр Сорока в Бєер-Шеві. Одна людина знаходиться в критичному стані, ще четверо отримали поранення середнього ступеня тяжкості.
У суботу поліція повідомила про затримання чотирьох осіб, підозрюваних у причетності до стрілянини в кафе "Рахат". За словами представників правоохоронних органів, це чоловіки віком від 20 до 30 років.
У мережі було опубліковано відео, як озброєні люди увірвалися в заклад і відкрили вогонь.
Цей інцидент послідував за іншим НП зі стріляниною в міському кафе, яке призначалося для працевлаштування бедуїнських жінок, що стався вночі в середу. Однак було неясно, чи пов'язані ці два випадки стрільби.
За версією слідства, інцидент був пов'язаний із протестами місцевих жителів проти того, щоб міські підприємства наймали співробітників-жінок, які працюють в пізні зміни.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі 8 квітня стався теракт у центрі Тель-Авіва, жертвами чого стали двоє людей і ще 13 отримали поранення. Ізраїльські сили безпеки вистежили і ліквідували підозрюваного у скоєнні нападу.
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