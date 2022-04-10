На півдні Ізраїлю невідомі влаштували стрілянину в кафе, 5 постраждалих

На місце події в бедуїнському місті були викликані додаткові сили поліції для відновлення порядку.

Постраждалі, всі у віці 20 років, були доставлені в медичний центр Сорока в Бєер-Шеві. Одна людина знаходиться в критичному стані, ще четверо отримали поранення середнього ступеня тяжкості.

У суботу поліція повідомила про затримання чотирьох осіб, підозрюваних у причетності до стрілянини в кафе "Рахат". За словами представників правоохоронних органів, це чоловіки віком від 20 до 30 років.

У мережі було опубліковано відео, як озброєні люди увірвалися в заклад і відкрили вогонь.

Цей інцидент послідував за іншим НП зі стріляниною в міському кафе, яке призначалося для працевлаштування бедуїнських жінок, що стався вночі в середу. Однак було неясно, чи пов'язані ці два випадки стрільби.

За версією слідства, інцидент був пов'язаний із протестами місцевих жителів проти того, щоб міські підприємства наймали співробітників-жінок, які працюють в пізні зміни.