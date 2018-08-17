На півдні Італії стався землетрус

В Італії стався землетрус магнітудою 5,3

Землетрус магнітудою 5,3 стався в четвер в південній частині Італії. Про це повідомила Геологічна служба США.

Як повідомляється, епіцентр підземних поштовхів знаходився в області Молізе в 20 км на північний захід від комуни Термоли і в 36 км на північний схід від міста Кампобассо. Осередок стихії залягав на глибині 12 км.

Разом з тим, даних про потерпілих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв землетрусу на індонезійському острові Ломбок збільшилося до 436 чоловік.

Крім того, понад 1,3 тис. осіб отримали поранення, половина з яких важкі, вказують офіційні представники. Найбільша кількість жертв зареєстрована на півночі острова.

9 серпня повідомлялося, що в Індонезії на острові Ломбок стався новий землетрус магнітудою 5,9. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині десять кілометрів. Міністр надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо повідомив, що магнітуда була 6,2. Також повідомлялося про руйнування і евакуацію населення. Зазначимо, що також землетруси відбувалися 29 липня і 5 серпня.