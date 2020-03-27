ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Південь Італії може стати новим епіцентром коронавірусу

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 09:25
Південь Італії може стати новим епіцентром коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Глава регіону Кампанія Вінченцо Де Лука поскаржився у своєму листі прем'єр-міністру

Через швидке поширення коронавірусу у південних районах Італії спостерігається різке зростання смертності, що викликає побоювання переміщення "гарячої точки" епідемії на південь країни. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, в Кампанії зафіксовано 74 випадки смерті, у Лаціо - 95, що є тривожним сигналом для Італії. На півдні країни система охорони здоров'я вважається набагато менш оснащеною, ніж на багатій півночі, саме тому глава регіону Кампанія Вінченцо Де Лука поскаржився у своєму листі прем'єр-міністру Джузеппе Конті, що центральний уряд не надав обіцяних апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

"Існує реальна перспектива, що трагедія Ломбардії скоро стане трагедією півдня. Ми напередодні великого поширення інфекції, яке може бути нестабільними",- написав глава регіону.

Як зазначається, прем'єр-міністр пообіцяв другий економічний пакет вартістю щонайменше 25 мільярдів євро, для боротьби з поширенням коронавірусу в країні.

Нагадаємо, число померлих в результаті спалаху коронавірусу в Італії досягло 8165 осіб. Лише за останню добу в країні померли 662 людини. За даними Агентства цивільного захисту, загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Італії зросла до 80 539.

У ЄС не домовились, як врятувати вражену коронавірусом економіку Вартові карантину: як посилився вплив МВС на тлі боротьби з коронавірусом
Новини України ІталіяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся