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В Узбекистане сообщили о первой смерти от коронавируса

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 09:03
В Узбекистане сообщили о первой смерти от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

В инфекционную больницу с диагнозом "коронавирус" был госпитализирован 72-летний гражданин

Сегодня, 27 марта, в Узбекистане зафиксировали первую смерть пациента, который был инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает Газета.uz.

В Наманганскую областную инфекционную больницу был госпитализирован 72-летний гражданин, больной коронавирусом, который также имел хронические заболевания и находился на диспансерном учете. На следующий день, несмотря на реанимационные процедуры, он умер от острого инфаркта миокарда.

Как сообщается, лабораторные анализы подтвердили наличие у пациента коронавируса, а инфицировался гражданин от своей дочери, которая раньше вернулась из Турции и находилась на карантине.

Напомним, Соединенные Штаты Америки могут получить вакцину от коронавируса COVID-19 до следующего сезона заболевания, то есть до весны 2021 года. Сейчас разные вакцины находятся в первой фазе тестирования.

Также 15 марта в Узбекистане заявили об обнаружении первого случая заражения коронавирусом COVID-19. По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, больной коронавирусом гражданин недавно вернулся из Франции.

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