В Италии количество жертв коронавируса превысило 8 тысяч

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От вируса умерли 8165 человек

Число умерших в результате вспышки коронавируса в Италии достигло 8165 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Всего за последние сутки в стране умерли 662 человека.

По данным Агентства гражданской защиты, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Италии выросло до 80 539.

Из тех, кто был первоначально инфицирован 10 361 человек полностью выздоровел, а в реанимации находится 3612 человек.

Наиболее пострадавший северный регион Ломбардии сообщил о резком росте смертности по сравнению с предыдущим днем. В общей сложности в регионе погибли 4861 человек.

Напомним, в Италии ужесточили наказание за нарушение карантина. Так, были увеличены штрафы за нарушение карантина с 400 до почти 3000 евро.

Кроме того, в Италии выписали из больницы первого пациента, у которого подтвердили инфекцию еще 21 февраля.

Добавим, что в Италии объявили об введение дополнительных жестких ограничений в связи с распространением коронавируса.