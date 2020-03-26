В Италии количество жертв коронавируса превысило 8 тысяч

От вируса умерли 8165 человек
Число умерших в результате вспышки коронавируса в Италии достигло 8165 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Всего за последние сутки в стране умерли 662 человека.
По данным Агентства гражданской защиты, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Италии выросло до 80 539.
Из тех, кто был первоначально инфицирован 10 361 человек полностью выздоровел, а в реанимации находится 3612 человек.
Наиболее пострадавший северный регион Ломбардии сообщил о резком росте смертности по сравнению с предыдущим днем. В общей сложности в регионе погибли 4861 человек.
Напомним, в Италии ужесточили наказание за нарушение карантина. Так, были увеличены штрафы за нарушение карантина с 400 до почти 3000 евро.
Кроме того, в Италии выписали из больницы первого пациента, у которого подтвердили инфекцию еще 21 февраля.
Добавим, что в Италии объявили об введение дополнительных жестких ограничений в связи с распространением коронавируса.