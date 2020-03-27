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В ЮАР заявили о первых смертельных случаях от коронавируса

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 10:29
В ЮАР заявили о первых смертельных случаях от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

Число зараженных в стране превысило 1000 человек

В Южной Африке зафиксированы первые две смерти от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Общее число зараженных при этом увеличилось с 927 до более тысячи человек.

"Этим утром мы, южноафриканцы, просыпаемся с печальной новостью о том, что у нас теперь есть первые смертельные случаи в результате COVID-19", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Оба смертельных случая произошли в самой южной провинции Западного Кейпа. Один человек умер в государственной больнице, а другой - в частной, говорится в заявлении.

На фоне вспышки коронавируса президент Южной Африки Сирилл Рамафоса объявил о трехнедельном жестком карантине, который, как ожидается, нанесет существенный вред наиболее развитой промышленной экономике Африки.

Ограничения, среди прочего, обязывают людей не выходить из дома кроме самых необходимых случаев, как то покупка продуктов питания или в чрезвычайных ситуациях, касающихся здоровья.

Напомним, в мире коронавирусом заразились более полумиллиарда людей. Известно о более 24 тыс. смертельных случаев. При этом лидером по количеству заражений стали Соединенные Штаты Америки - число инфицированных в стране превысило 85 тыс. человек.

Детально о том, как меняется ситуация с пандемией коронавируса в Украине и мире 27 марта - в материале РБК-Украина.

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