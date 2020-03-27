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У ПАР заявили про перші смертельні випадки від коронавірусу

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 10:29
У ПАР заявили про перші смертельні випадки від коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr)

Число заражених у країні перевищило 1000 осіб

У Південній Африці зафіксовані перші дві смерті від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Загальна кількість заражених при цьому збільшилася з 927 до понад тисячі осіб.

"Цього ранку ми, південноафриканці, прокидаємося з сумною новиною про те, що у нас тепер є перші смертельні випадки в результаті COVID-19", - йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я.

Обидва смертельні випадки сталися у найбільш південній провінції Західного Кейпу. Один чоловік помер в державній лікарні, а інший - у приватній, йдеться в заяві.

На тлі спалаху коронавірусу президент Південної Африки Сиріл Рамафоса оголосив про тритижневий жорсткий карантин, який, як очікується, завдасть істотної шкоди найбільш розвиненій промисловій економіці Африки.

Обмеження, серед іншого, зобов'язують людей не виходити з дому крім найнеобхідніших випадків, як то покупка продуктів харчування або у надзвичайних ситуаціях, що стосуються здоров'я.

Нагадаємо, у світі коронавірусом заразилися понад півмільярда людей. Відомо про понад 24 тис. смертельних випадків. При цьому лідером за кількістю заражень стали Сполучені Штати Америки - число інфікованих у країні перевищило 85 тис. чоловік.

Детально про те, як змінюється ситуація з пандемією коронавірусу в Україні та світі 27 березня - у матеріалі РБК-Україна.

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