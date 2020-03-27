США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

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В США 1178 зараженных коронавирусом умерли, 619 вылечились

В Соединенных Штатах Америки 26 марта зафиксировано 83 597 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.

Таким образом США вышли на первое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно данным университета, 1178 зараженных умерли, 619 вылечились.

Китай, который с начала эпидемии лидировал по числу случаев коронавируса, опустился на второе место. Там COVID-19 заболели 81 782 человек, умерли 3291 человек, выздоровели 74 181 человек.

Италия находится на третьем месте по заболеваемости и на первом - по числу смертей. В этой стране коронавирусом заразились 80 589 человек. Количество смертей от коронавируса превысило 8 тысяч. Только за последние сутки в стране жертвами коронавирус стали 662 человека. Более 10 тысяч итальянцев уже выздоровели.

Напомним, ранее сообщалось, что количество случаев коронавируса в мире сегодня превысило 500 тысяч. От заболевания коронавирусом скончались свыше 23 тысяч жителей планеты. Более 122 тысячи пациентов уже выздоровели от коронавируса.

Количество умерших от коронавирусной инфекции в мире по состоянию на утро 26 марта достигло 21 тысячи 276 человек