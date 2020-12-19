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В ЮАР выявили новую разновидность коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Министр Южно-Африканской Республики Звелини Мкизе заявил, что в стране выявили новую разновидность коронавируса. Именно новый COVID-19 начал вторую волну пандемии в декабре.

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Об этом сообщает телеканал eNCA.

"У нас есть убедительные научные доказательства того, что нынешняя вторая волна пандемии порождена новым вариантом коронавируса", - сказал Мкизе.

По словам министра, эпицентром этой разновидности инфекции стал округ Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп. Оттуда она начала распространяться на восток в провинцию Квазулу-Наталь и района Гарден-Рут на западе ЮАР.

Также Мкизе добавил, что за последние сутки в стране зафиксированы 184 летальных случая от коронавируса. Число новых заболеваний COVID-19 за последние 24 часа составило 9 100.

Напомним, ранее правительство Дании ввело дополнительные ограничения в шести северных муниципалитетах страны. Они потенциально могут пострадать от мутировавшей формы коронавируса.

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