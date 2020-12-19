У ПАР виявили новий різновид коронавірусу

Міністр Південно-Африканської Республіки Звелини Мкизе заявив, що в країні виявили новий різновид коронавірусу. Саме новий COVID-19 розпочав другу хвилю пандемії в грудні.

Про це повідомляє телеканал eNCA.

"У нас є переконливі наукові докази того, що нинішня друга хвиля пандемії породжена новим варіантом коронавірусу", - сказав Мкизе.

За словами міністра, епіцентром цього різновиду інфекції став округ Нельсон Мандела Бей в провінції Східний Кейп. Звідти вона почала поширюватися на схід в провінцію Квазулу-Наталь і район Гарден-Рут на заході ПАР.

Також Мкизе додав, що за останню добу в країні зафіксовано 184 летальних випадки від коронавірусу. Кількість нових захворювань COVID-19 за останні 24 години склало 9 100.

Нагадаємо, раніше уряд Данії ввів додаткові обмеження у шести північних муніципалітетах країни. Вони потенційно можуть постраждати від мутований форми коронавірусу.