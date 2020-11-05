Дания закроет часть регионов из-за мутации коронавируса

Фото: женщина отдает пакет мужчине (flickr.com/salvationarmyihq)

Правительство Дании введет дополнительные ограничения в шести северных муниципалитетах страны. Они потенциально могут пострадать от мутировавшей формы коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

С ограничениями столкнутся муниципалитеты на севере Дании, в которых расположено большинство норковых ферм страны. Ранее правительство королевства заявило, что зверьки могут быть источником заражения людей мутировавшим коронавирусом.

Сейчас в Дании выявлены 12 больных новой разновидностью COVID-19, которая может быть устойчивой против будущих вакцин.

Министерство здравоохранения Дании пока отказывается комментировать детали новых ограничений, направленных на сдерживание распространения нового штамма вируса.

Ожидается, что детальная информация будет обнародована позже.

Однако известно, что жители муниципалитетов, где были выявлены случаи заболевания новым штаммом коронавируса, столкнутся с ограничениями на передвижение через административные границы регионов. Временно закроют свои двери для посетителей рестораны и бары, другие общественные места.

Напомним, ранее правительство Дании ужесточило карантинные ограничения, которые будут действовать до января следующего года.

Кроме того, правительство Дании ушло на самоизоляцию после того, как у министра юстиции подтвердили заражение коронавирусом.