Яйца подорожали, а гречка вернулась на полки: какие цены в супермаркетах 17 августа

Фото: Цены на продукты в супермаркетах 17 августа обновились (инфографика РБК-Украина)

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Супермаркеты обновили ценники на социально значимые продукты. Базовая корзина демонстрирует стабильность по большинству позиций, однако по отдельным категориям - в частности, яиц и гречки - наблюдаются изменения.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на понедельник, 17 августа - собрало РБК-Украина в материале.

Главное: Яйца : самое дешевое предложение удерживает "Ашан" (30 грн/десяток), в то время как у АТБ и Novus цены пошли вверх после завершения акций.

: самое дешевое предложение удерживает "Ашан" (30 грн/десяток), в то время как у АТБ и Novus цены пошли вверх после завершения акций. Гречка : в Novus снова появилась гречневая крупа в наличии (65,99 грн/кг), а самую высокую минимальную цену за 1 кг сохраняет "Ашан" (91,20 грн/кг).

: в Novus снова появилась гречневая крупа в наличии (65,99 грн/кг), а самую высокую минимальную цену за 1 кг сохраняет "Ашан" (91,20 грн/кг). Хлеб и масло: стоимость базовых позиций остается стабильной по сравнению с минувшей пятницей. Подробные цены в супермаркетах (17 августа) Хлеб "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка) - 12,99 грн

"Ашан": хлеб "Формула Вкуса" ржаной диабетический (300 г) - 20,70 грн

АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн

Novus: хлеб "Царь Хлеб Паланга" (350 г) - 24,99 грн (акционная цена при доставке до 19.08, вместо 28,99 грн) Гречка "Сильпо": крупа "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акция -15%, вместо 64,99 грн) - самое дешевое предложение

АТБ: крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн

Novus: крупа Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн (появилась в наличии)

"Ашан": крупа "Щедрые братья" (1 кг) - 91,20 грн Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 17 августа (инфографика РБК-Украина) Яйца "Ашан": яйцо куриное С1 (поштучно) - 3,00 грн/шт (30,00 грн за десяток) - самое дешевое предложение

"Сильпо": яйца "Пашот" С1 (10 шт.) - 45,97 грн

АТБ: яйца "Своя линия" С1 (10 шт.) - 48,90 грн (подорожали с 43,90 грн после окончания акции)

Novus: яйца "Квочка" С1 (10 шт.) - 53,99 грн (в смену Marka Promo по 47,85 грн) Молоко АТБ: молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 19,90 грн

"Сильпо": молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн

Novus: молоко "Житомирский Молочный Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акционная цена при доставке до 19.08, вместо 53,99 грн)

"Ашан": молоко "Лукавица" 2,6% (900 г) - 39,40 грн Подсолнечное масло "Ашан": масло Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн - самое дешевое предложение

"Сильпо": масло "Премия" рафинированное (0,5 л) - 52,99 грн (акция -6%, вместо 56,49 грн)

АТБ: масло "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн

Novus: масло "Чумак Золотое" рафинированное (0,46 л) - 67,99 грн