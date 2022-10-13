UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Яйця, сало, м'ясо: що найбільше подорожчало в Україні за останній місяць

Фото: Держстат оприлюднив дані про середні ціни на продукти у вересні 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у вересні 2022 року. Найбільше подорожчали яйця, сало та свинина, водночас сильно подешевшали овочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства, порівняно із серпнем 2022 року яйця подорожчали на 23,0% до 35,1 гривень за десяток, сало на 13,4% до 149,7 гривень за кілограм, свинина на 7,5% до 164,3 гривень за кілограм, яблука на 7,1% до 18,3 гривень за кілограм, рис на 4,3% до 58,5 гривень за кілограм, цукор на 4,1% до 35,6 гривень. за кілограм.

Водночас капуста подешевшала 39,7% до 18,6 гривень за кілограм, буряк подешевшав на 33,3% до 13,6 гривень за кілограм, картопля на 20,1% до 10,8 гривень за кілограм, морква на 18,5% - до 23,0 гривень за кілограм.

Крім того, гречана крупа подешевшала на 6,5% до 89,8 гривень за кілограм.

Нагадаємо, уряд очікує, що інфляція в Україні складе 30,1% у 2022 році та 30% у 2023 році.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, олія - на 22,2%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистикиЦіни на продукти