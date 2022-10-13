Яйца, сало, мясо: что больше всего подорожало в Украине за последний месяц

По данным статистического ведомства, по сравнению с августом 2022 года яйца подорожали на 23,0% до 35,1 гривен за десяток, сало на 13,4% до 149,7 гривен за килограмм, свинина на 7,5% до 164,3 гривен за килограмм, яблоки на 7,1% до 18,3 гривен за килограмм, рис на 4,3% до 58,5 гривен за килограмм, сахар на 4,1% до 35,6 гривен за килограмм.

В то же время капуста подешевела 39,7% до 18,6 гривен за килограмм, свекла подешевела на 33,3% до 13,6 гривен за килограмм, картофель на 20,1% до 10,8 гривен за килограмм, морковь на 18,5% до 23,0 гривен за килограмм.

Кроме того, крупа гречневая подешевела на 6,5% до 89,8 гривен за килограмм.