Яйця подорожчають? Експерти розповіли, чого чекати восени

Неділя 14 вересня 2025 12:20
Яйця подорожчають? Експерти розповіли, чого чекати восени Фото: Яйця восени можуть подорожчати (freepik.com)
Автор: Василина Копитко, Тетяна Веремєєва

Середня ціна за десяток яєць на початку вересня 2025 року коливається від 67,90 до 72,53 грн, повідомляє Мінфін. Експерти прогнозують поступове здорожчання продукту вже у найближчі тижні.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопко та економіст Олег Пендзин.

За словами Максима Гопко, вартість яєць може почати зростати з другої половини вересня через завершення сезону пропозиції від невеликих ферм, домашніх господарств і малих птахофабрик.

"Промислова пропозиція залишатиметься майже на тому ж рівні", - пояснює експерт.

Олег Пендзин додає, що точний прогноз щодо здорожчання яєць можна буде зробити лише наприкінці жовтня, коли стане відома ціна на кукурудзу. Адже близько 70% вартості яйця формує комбікорм для птиці.

"Від ціни на комбікорм залежатиме подальша динаміка вартості яєць", - каже Пендзин.

Зазначимо, торік різке підвищення цін відбулося у листопаді - на 40% порівняно з жовтнем 2024 року через рекордно низький врожай кукурудзи. За прогнозами НААН України, у 2025 році очікується врожай на рівні минулого року - близько 27 млн тонн.

Для споживачів це означає, що у вересні великого стрибка цін не очікують, але вже з жовтня може початися поступове подорожчання.

Нагадаємо, у серпні 2025 року світові ціни на м’ясо та рослинні олії досягли багаторічних максимумів, тоді як зернові та молочна продукція подешевшали. Індекс ФАО залишився на рівні 130 пунктів, що на 6,9% вище за серпень 2024 року. Подорожчання забезпечили яловичина, баранина та олії, а молочні продукти, рис і пшениця здешевшали через високі врожаї та збільшену пропозицію.

РБК-Україна також писало, що в Україні продовольча інфляція поступово сповільнюється, але залишається високою. У липні 2025 року оптові ціни виробників харчових продуктів зросли на 17,7% всередині країни. Найбільше подорожчали м’ясо (+25,4%), молочні продукти (+19%) та хлібобулочні вироби (+15,7%), тоді як ціни на цукор впали на 6,9%.

