Яйця подорожчають? Експерти розповіли, чого чекати восени
Середня ціна за десяток яєць на початку вересня 2025 року коливається від 67,90 до 72,53 грн, повідомляє Мінфін. Експерти прогнозують поступове здорожчання продукту вже у найближчі тижні.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіли аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопко та економіст Олег Пендзин.
За словами Максима Гопко, вартість яєць може почати зростати з другої половини вересня через завершення сезону пропозиції від невеликих ферм, домашніх господарств і малих птахофабрик.
"Промислова пропозиція залишатиметься майже на тому ж рівні", - пояснює експерт.
Олег Пендзин додає, що точний прогноз щодо здорожчання яєць можна буде зробити лише наприкінці жовтня, коли стане відома ціна на кукурудзу. Адже близько 70% вартості яйця формує комбікорм для птиці.
"Від ціни на комбікорм залежатиме подальша динаміка вартості яєць", - каже Пендзин.
Зазначимо, торік різке підвищення цін відбулося у листопаді - на 40% порівняно з жовтнем 2024 року через рекордно низький врожай кукурудзи. За прогнозами НААН України, у 2025 році очікується врожай на рівні минулого року - близько 27 млн тонн.
Для споживачів це означає, що у вересні великого стрибка цін не очікують, але вже з жовтня може початися поступове подорожчання.
Нагадаємо, у серпні 2025 року світові ціни на м’ясо та рослинні олії досягли багаторічних максимумів, тоді як зернові та молочна продукція подешевшали. Індекс ФАО залишився на рівні 130 пунктів, що на 6,9% вище за серпень 2024 року. Подорожчання забезпечили яловичина, баранина та олії, а молочні продукти, рис і пшениця здешевшали через високі врожаї та збільшену пропозицію.
РБК-Україна також писало, що в Україні продовольча інфляція поступово сповільнюється, але залишається високою. У липні 2025 року оптові ціни виробників харчових продуктів зросли на 17,7% всередині країни. Найбільше подорожчали м’ясо (+25,4%), молочні продукти (+19%) та хлібобулочні вироби (+15,7%), тоді як ціни на цукор впали на 6,9%.