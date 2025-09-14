ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Яйца подорожают? Эксперты рассказали, чего ждать осенью

Воскресенье 14 сентября 2025 12:20
UA EN RU
Яйца подорожают? Эксперты рассказали, чего ждать осенью Фото: Яйца осенью могут подорожать (freepik.com)
Автор: Василина Копытко, Татьяна Веремеева

Средняя цена за десяток яиц в начале сентября 2025 года колеблется от 67,90 до 72,53 грн, сообщает Минфин. Эксперты прогнозируют постепенное подорожание продукта уже в ближайшие недели.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопко и экономист Олег Пендзин.

По словам Максима Гопко, стоимость яиц может начать расти со второй половины сентября из-за завершения сезона предложения от небольших ферм, домашних хозяйств и малых птицефабрик.

"Промышленное предложение будет оставаться почти на том же уровне", - объясняет эксперт.

Олег Пендзин добавляет, что точный прогноз относительно подорожания яиц можно будет сделать только в конце октября, когда станет известна цена на кукурузу. Ведь около 70% стоимости яйца формирует комбикорм для птицы.

"От цены на комбикорм будет зависеть дальнейшая динамика стоимости яиц", - говорит Пендзин.

Отметим, в прошлом году резкое повышение цен произошло в ноябре - на 40% по сравнению с октябрем 2024 года из-за рекордно низкого урожая кукурузы. По прогнозам НААН Украины, в 2025 году ожидается урожай на уровне прошлого года - около 27 млн тонн.

Для потребителей это означает, что в сентябре большого скачка цен не ожидают, но уже с октября может начаться постепенное подорожание.

Напомним, в августе 2025 года мировые цены на мясо и растительные масла достигли многолетних максимумов, тогда как зерновые и молочная продукция подешевели. Индекс ФАО остался на уровне 130 пунктов, что на 6,9% выше августа 2024 года. Подорожание обеспечили говядина, баранина и масла, а молочные продукты, рис и пшеница подешевели из-за высоких урожаев и увеличенного предложения.

РБК-Украина также писало, что в Украине продовольственная инфляция постепенно замедляется, но остается высокой. В июле 2025 года оптовые цены производителей пищевых продуктов выросли на 17,7% внутри страны. Больше всего подорожали мясо (+25,4%), молочные продукты (+19%) и хлебобулочные изделия (+15,7%), тогда как цены на сахар упали на 6,9%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты Яйца
Новости
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России