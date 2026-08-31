Яйця подорожчали: які ціни на продукти пропонують супермаркети 31 серпня
Популярні торгівельні мережі України оновили цінники на соціально значущі продукти. За вихідні в супермаркетах найбільше змінилася вартість курячих яєць.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на понеділок, 31 серпня - зібрало РБК-Україна.
Як змінилися ціни на продукти
Найбільше коливання цін зафіксовано в категорії курячих яєць. В "Ашані" найдешевша позиція категорії С1 зросла з 3,80 грн/шт (38 грн за десяток) до 4,40 грн/шт (44 грн за десяток).
В АТБ десяток яєць 1 категорії від власної марки "Своя лінія" подорожчав з 48,90 грн до 62,40 грн. У "Сільпо" мінімальна ціна за десяток (С1 "Пашот") становить 48,39 грн проти акційних 41,99 грн за С2 напередодні вихідних.
У сегменті хлібобулочних виробів та гречаної крупи суттєвих змін не відбулося. Найдешевші позиції пропонує "Сільпо".
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 31 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Ціни на пастеризоване молоко малого об'єму в основних мережах збереглися на попередньому рівні. Наприклад, в АТБ молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) коштує 21,30 грн.
Мінімальні цінники на рафіновану соняшникову олію об'ємом 0,5 л не змінилися. В "Ашані" пляшка 0,5 л коштує 49,40 грн.
Детальні ціни в супермаркетах (31 серпня)
Хліб
- "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 12,99 грн.
- "Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.
- АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 20,90 грн (акція, замість 24,80 грн).
- Novus: хліб Marka Promo "Український" (400 г, половина нарізаний) - 25,79 грн.
Гречка
- "Сільпо": крупа "Хатинка" гречана ядриця (1кг) - 53,99 грн
- АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
- Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
- "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.
Яйця
- "Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).
- "Сільпо": яйця курячі "Пашот харчові столові С1" (10шт) - 48,39 грн
- Novus: яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн.
- АТБ: яйця курячі 10 шт Своя лінія 1 категорія (10 шт.) - 62,40 грн
Молоко
- АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
- "Сільпо": молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
- "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн.
- Novus: молоко "На Здоров'я" ультрапастеризоване 3,2% (500г)
- 34,99 грн (замість 43,49. Акційна ціна діє при доставці до 02.09.2026)
Соняшникова олія
- "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн.
- АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 50,70 грн (акція, замість 53,13 грн).
- "Сільпо": олія соняшникова "Премія" рафінована, (0,5 л) - 55,49 грн
- Novus: олія соняшникова "Королівський Смак" рафінована (745 г) - 71,49 грн