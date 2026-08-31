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Яйця подорожчали: які ціни на продукти пропонують супермаркети 31 серпня

16:48 31.08.2026 Пн
3 хв
Які позиції стрімко зросли в ціні за вихідні?
aimg Марія Кучерявець
Яйця подорожчали: які ціни на продукти пропонують супермаркети 31 серпня Фото: Ціни на продукти змінилися після вихідних (Getty Images)
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Популярні торгівельні мережі України оновили цінники на соціально значущі продукти. За вихідні в супермаркетах найбільше змінилася вартість курячих яєць.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на понеділок, 31 серпня - зібрало РБК-Україна.

Як змінилися ціни на продукти

Найбільше коливання цін зафіксовано в категорії курячих яєць. В "Ашані" найдешевша позиція категорії С1 зросла з 3,80 грн/шт (38 грн за десяток) до 4,40 грн/шт (44 грн за десяток).

В АТБ десяток яєць 1 категорії від власної марки "Своя лінія" подорожчав з 48,90 грн до 62,40 грн. У "Сільпо" мінімальна ціна за десяток (С1 "Пашот") становить 48,39 грн проти акційних 41,99 грн за С2 напередодні вихідних.

У сегменті хлібобулочних виробів та гречаної крупи суттєвих змін не відбулося. Найдешевші позиції пропонує "Сільпо".

Яйця подорожчали: які ціни на продукти пропонують супермаркети 31 серпня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 31 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Ціни на пастеризоване молоко малого об'єму в основних мережах збереглися на попередньому рівні. Наприклад, в АТБ молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) коштує 21,30 грн.

Мінімальні цінники на рафіновану соняшникову олію об'ємом 0,5 л не змінилися. В "Ашані" пляшка 0,5 л коштує 49,40 грн.

Детальні ціни в супермаркетах (31 серпня)

Хліб

  • "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 12,99 грн.
  • "Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 20,90 грн (акція, замість 24,80 грн).
  • Novus: хліб Marka Promo "Український" (400 г, половина нарізаний) - 25,79 грн.
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Гречка

  • "Сільпо": крупа "Хатинка" гречана ядриця (1кг) - 53,99 грн
  • АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.
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Яйця

  • "Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).
  • "Сільпо": яйця курячі "Пашот харчові столові С1" (10шт) - 48,39 грн
  • Novus: яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн.
  • АТБ: яйця курячі 10 шт Своя лінія 1 категорія (10 шт.) - 62,40 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
  • "Сільпо": молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн.
  • Novus: молоко "На Здоров'я" ультрапастеризоване 3,2% (500г)
  • 34,99 грн (замість 43,49. Акційна ціна діє при доставці до 02.09.2026)

Соняшникова олія

  • "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн.
  • АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 50,70 грн (акція, замість 53,13 грн).
  • "Сільпо": олія соняшникова "Премія" рафінована, (0,5 л) - 55,49 грн
  • Novus: олія соняшникова "Королівський Смак" рафінована (745 г) - 71,49 грн
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