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Гречка по 85 гривень: експерт оцінив, коли може здорожчати популярна крупа

15:30 28.08.2026 Пт
2 хв
Попри відсутність дефіциту, гречка скоро може подорожчати
aimg Тетяна Степанова aimg Марія Кучерявець
Гречка по 85 гривень: експерт оцінив, коли може здорожчати популярна крупа Фото: гречка може подорожчати до 85 гривень за кілограм (Getty Images)
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Дефіциту гречки в Україні не буде, але найближчим часом ця популярна крупа може подорожчати до 85 гривень за кілограм.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пусті полиці - тимчасово. Чому з супермаркетів зникають продукти та яких цін чекати восени".

У Міністерстві аграрної політики та продовольсьства України запевняють, що дефіциту гречки не буде, але прогнозують зростання ціни до 15% (згідно з даними "Мінфіну", середня ціна становить 75,17 грн).

Керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка вважає цілком можливим, що цінник на гречку перетне за 85 грн вже найближчим часом.

"Такий цінник цілком можливий, але наразі очікуємо новий врожай. За даними Мінфіну на основі Держстату, середня ціна гречки в Україні в липні становила 75,17 грн/кг, причому вона навіть знизилася на 1,96% порівняно з червнем", - сказав експерт.

Поточний моніторинг роздрібних мереж Мінфіну, за його словами, також поки не демонструє стрибка: середня ціна становить близько 74,57 грн/кг.

"Якщо взяти офіційну середню ціну 75,17 грн і реалізується максимальний сценарій Мінагрополітики - +15%, отримаємо приблизно 86,45 грн/кг. Щоб середня ціна перевищила 85 грн, достатньо зростання приблизно на 13,1%. Отже, математично цінник понад 85 грн повністю вкладається в озвучений Міністерством сценарій", - пояснив Гопка.

Проте, як зазначив експерт, виробництво гречки очікується у понад 80 тисяч тонн, отже фізичного дефіциту не прогнозують.

Нагадаємо, раніше міністр агрополітики і продовольства України Тарас Висоцький заявив, що, попри відсутність дефіциту, ціна на гречку може зрости приблизно на 15%.

Станом на 25 серпня в українських супермаркетах кілограм гречки коштував від 55 до 70 гривень залежно від мережі.

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