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Яйца подорожали: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 31 августа

16:48 31.08.2026 Пн
3 мин
Какие позиции стремительно выросли в цене за выходные?
aimg Мария Кучерявец
Яйца подорожали: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 31 августа Фото: Цены на продукты изменились после выходных (Getty Images)
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Популярные торговые сети Украины обновили ценники социально значимых продуктов. За выходные в супермаркетах больше всего изменилась стоимость куриных яиц.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на понедельник, 31 августа - собрало РБК-Украина.

Как изменились цены на продукты

Наибольшее колебание цен зафиксировано в категории куриных яиц. В "Ашане" самая дешевая позиция категории С1 выросла с 3,80 грн/шт (38 грн за десяток) до 4,40 грн/шт (44 грн за десяток).

В АТБ десяток яиц 1 категории от собственной марки "Своя линия" подорожал с 48,90 до 62,40 грн. В "Сильпо" минимальная цена за десяток (С1 "Пашот") составляет 48,39 грн против акционных 41,99 грн за С2 в преддверии выходных.

В сегменте хлебобулочных изделий и гречневой крупы существенных изменений не произошло. Самые дешевые позиции предлагает "Сильпо".

Яйца подорожали: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 31 августа

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 31 августа (инфографика РБК-Украина)

Цены на пастеризованное молоко малого объема в основных сетях сохранились на прежнем уровне. К примеру, в АТБ молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) стоит 21,30 грн.

Минимальные ценники на рафинированное подсолнечное масло объемом 0,5 л не изменились. В "Ашане" бутылка 0,5л стоит 49,40 грн.

Подробные цены в супермаркетах (31 августа)

Хлеб

  • "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 12,99 грн.
  • "Ашан": хлеб "Формула смаку" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 20,90 грн (акция, вместо 24,80 грн).
  • Novus: хлеб Marka Promo "Украинский" (400 г, половина нарезанный) - 25,79 грн.
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Гречка

  • "Сильпо": крупа "Хатинка" гречневая ядрица (1кг) - 53,99 грн
  • АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.
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Яйца

  • "Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).
  • "Сильпо": яйца куриные "Пашот пищевые столовые С1" (10шт) - 48,39 грн
  • Novus: яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн.
  • АТБ: яйца куриные 10 шт Своя линия 1 категория (10 шт.) - 62,40 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
  • "Сильпо": молоко пастеризованное "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн.
  • Novus: молоко "На Здоровье" ультрапастеризованное 3,2% (500г)
  • 34,99 грн (вместо 43,49. Акционная цена действует при доставке до 02.09.2026)

Подсолнечное масло

  • "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн.
  • АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 50,70 грн (акция, вместо 53,13 грн).
  • "Сельпо": масло подсолнечное "Премия" рафинированное, (0,5 л) - 55,49 грн
  • Novus: масло подсолнечное "Королівський Смак" рафинированное (745 г) - 71,49 грн
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