Яйца подорожали: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 31 августа
Популярные торговые сети Украины обновили ценники социально значимых продуктов. За выходные в супермаркетах больше всего изменилась стоимость куриных яиц.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на понедельник, 31 августа - собрало РБК-Украина.
Как изменились цены на продукты
Наибольшее колебание цен зафиксировано в категории куриных яиц. В "Ашане" самая дешевая позиция категории С1 выросла с 3,80 грн/шт (38 грн за десяток) до 4,40 грн/шт (44 грн за десяток).
В АТБ десяток яиц 1 категории от собственной марки "Своя линия" подорожал с 48,90 до 62,40 грн. В "Сильпо" минимальная цена за десяток (С1 "Пашот") составляет 48,39 грн против акционных 41,99 грн за С2 в преддверии выходных.
В сегменте хлебобулочных изделий и гречневой крупы существенных изменений не произошло. Самые дешевые позиции предлагает "Сильпо".
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 31 августа (инфографика РБК-Украина)
Цены на пастеризованное молоко малого объема в основных сетях сохранились на прежнем уровне. К примеру, в АТБ молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) стоит 21,30 грн.
Минимальные ценники на рафинированное подсолнечное масло объемом 0,5 л не изменились. В "Ашане" бутылка 0,5л стоит 49,40 грн.
Подробные цены в супермаркетах (31 августа)
Хлеб
- "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 12,99 грн.
- "Ашан": хлеб "Формула смаку" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.
- АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 20,90 грн (акция, вместо 24,80 грн).
- Novus: хлеб Marka Promo "Украинский" (400 г, половина нарезанный) - 25,79 грн.
Гречка
- "Сильпо": крупа "Хатинка" гречневая ядрица (1кг) - 53,99 грн
- АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.
- Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн.
- "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.
Яйца
- "Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).
- "Сильпо": яйца куриные "Пашот пищевые столовые С1" (10шт) - 48,39 грн
- Novus: яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт.) - 47,85 грн.
- АТБ: яйца куриные 10 шт Своя линия 1 категория (10 шт.) - 62,40 грн
Молоко
- АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
- "Сильпо": молоко пастеризованное "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
- "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн.
- Novus: молоко "На Здоровье" ультрапастеризованное 3,2% (500г)
- 34,99 грн (вместо 43,49. Акционная цена действует при доставке до 02.09.2026)
Подсолнечное масло
- "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн.
- АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 50,70 грн (акция, вместо 53,13 грн).
- "Сельпо": масло подсолнечное "Премия" рафинированное, (0,5 л) - 55,49 грн
- Novus: масло подсолнечное "Королівський Смак" рафинированное (745 г) - 71,49 грн