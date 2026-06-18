Яйця дорожчають: свіже порівняння цін в українських супермаркетах 18 червня

В українських супермаркетах оновилися цінники на основні продукти. Порівняно з попереднім днем, на полицях магазинів вартість дещо змінили хліб та яйця.
РБК-Україна наводить актуальні ціни в популярних мережах супермаркетів на базові продукти станом на 18 червня.
Головне:
Зазначений моніторинг відображає виключно найбюджетніші товарні позиції.
У сегменті хлібобулочних виробів ситуація виглядає наступним чином:
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 18 червня (інфографіка РБК-Україна)
Популярна крупа демонструє абсолютну цінову стійкість у більшості супермаркетів і повністю дублює показники попереднього дня:
У сегменті курячих яєць (категорія С1) ситуація є різноспрямованою:
Цінники на молоко зафіксовані у різних об'ємах залежно від мережі:
У сегменті рафінованої соняшникової олії після попередніх змін зафіксовано повне затишшя.