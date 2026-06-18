Яйца дорожают: свежее сравнение цен в украинских супермаркетах 18 июня

В украинских супермаркетах обновились ценники на основные продукты. По сравнению с предыдущим днем на полках магазинов несколько изменилась стоимость хлеба и яиц.
РБК-Украина приводит актуальные цены на основные продукты в популярных сетях супермаркетов по состоянию на 18 июня.
Главное:
Указанный мониторинг отражает исключительно самые бюджетные товарные позиции.
В сегменте хлебобулочных изделий ситуация выглядит следующим образом:
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах - одни из самых низких по состоянию на 18 июня (инфографика РБК-Украина)
Популярная крупа демонстрирует абсолютную ценовую стабильность в большинстве супермаркетов и полностью повторяет показатели предыдущего дня:
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В сегменте куриных яиц (категория С1) ситуация неоднозначна:
Цены на молоко зафиксированы в разных объемах в зависимости от сети:
В сегменте рафинированного подсолнечного масла после предыдущих изменений зафиксировано полное затишье.