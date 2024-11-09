Йти до медиків не потрібно. Як оформити лікарняний онлайн

Українці мають можливість оформити електронний лікарняний, йти до лікаря не потрібно. Це можна зробити онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
При симптомах грипу, ГРВІ або COVID-19 українці можуть оформити лікарняний в онлайн-режимі.
Для оформлення електронного лікарняного потрібно:
Пацієнт отримає повідомлення з номером лікарняного від ПФУ. Потрібно повідомити роботодавця про хворобу та передати йому номер лікарняного.
Роботодавець побачить листок непрацездатності в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ.
У випадку, якщо людина хворіє довше п'яти днів, для продовження лікарняного потрібно прийти до лікаря особисто.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року Міністерство охорони здоров'я подовжило строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, з 30 до 90 календарних днів.
Також раніше в МОЗ розповіли, коли лікарі можуть виписати звичайні лікарняні на паперових бланках.
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