Йти до медиків не потрібно. Як оформити лікарняний онлайн

При симптомах грипу, ГРВІ або COVID-19 українці можуть оформити лікарняний в онлайн-режимі.

Для оформлення електронного лікарняного потрібно:

зателефонувати лікарю або зв’язатися з ним через інтернет. Це може бути сімейний або будь-який інший лікар, незалежно від того, чи має пацієнт підписану декларацію з ним;

лікар оцінить стан і оформить медичний висновок тимчасової непрацездатності, якщо це потрібно;

пацієнт отримає смс-повідомлення з номером. Це підтвердження медичного висновку про тимчасову непрацездатність;

дані передаються до Пенсійного фонду України (ПФУ). Лікарняний створюється автоматично.

Пацієнт отримає повідомлення з номером лікарняного від ПФУ. Потрібно повідомити роботодавця про хворобу та передати йому номер лікарняного.

Роботодавець побачить листок непрацездатності в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

У випадку, якщо людина хворіє довше п'яти днів, для продовження лікарняного потрібно прийти до лікаря особисто.