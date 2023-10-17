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МОЗ збільшило строк дії електронного рецепта

Вівторок 17 жовтня 2023 20:31
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МОЗ збільшило строк дії електронного рецепта Ілюстративне фото: МОЗ збільшило строк дії електронного рецепта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністерство охорони здоров'я подовжив строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Як розповіли у відомстві, строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається колишнім - 10 днів. Також рецепт на ліки, що підлягають реімбурсації або які відпускають на пільгових умовах, чи на екстемпоральні лікарські засоби строк також залишається колишнім - 30 календарних днів.

А ось що стосується рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, то строк їх дії продовжено з 30 до 90 календарних днів.

МОЗ нагадує, що наркотичні ліки відпускають лише за електронним рецептом.

Нагадаємо, громадяни України можуть отримати безкоштовні ліки для лікування розладів психіки та епілепсії. Для цього необхідно звернутися до лікаря та отримати рецепт.

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