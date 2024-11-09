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Идти к врачам не нужно. Как оформить больничный онлайн

Фото: украинцам рассказали, как оформить больничный онлайн (m-rda.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

У украинцев есть возможность оформить электронный больничный, идти к врачу не нужно. Это можно сделать онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

При симптомах гриппа, ОРВИ или COVID-19 украинцы могут оформить больничный в онлайн-режиме.

Для оформления электронного больничного нужно:

  • позвонить врачу или связаться с ним через интернет. Это может быть семейный или любой другой врач независимо от того, имеет ли пациент подписанную декларацию с ним;
  • врач оценит состояние и оформит медицинское заключение временной нетрудоспособности, если это нужно;
  • пациент получит смс-сообщение с номером. Это подтверждение медицинского заключения о временной нетрудоспособности;
  • данные передаются в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Больничный создается автоматически.

Пациент получит уведомление с номером больничного от ПФУ. Следует сообщить работодателю о болезни и передать ему номер больничного.

Работодатель увидит листок нетрудоспособности в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг ПФУ.

В случае, если человек болеет дольше пяти дней, для продления больничного нужно прийти к врачу лично.

 

Напомним, в октябре 2023 года Министерство здравоохранения продлило срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, с 30 до 90 календарных дней.

Ранее в Минздраве рассказали, когда врачи могут выписать обычные больничные на бумажных бланках.

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