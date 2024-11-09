Идти к врачам не нужно. Как оформить больничный онлайн

Напомним, в октябре 2023 года Министерство здравоохранения продлило срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, с 30 до 90 календарных дней.

Ранее в Минздраве рассказали, когда врачи могут выписать обычные больничные на бумажных бланках.

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