ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Адвокат Трампа назвал причину отставки посла США в Украине Йованович

Новости » Политика    04.10.2019 - 05:05
Адвокат Трампа назвал причину отставки посла США в Украине Йованович
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Трампу на Йованович постоянно приходили жалобы от союзников

Причиной увольнения Мари Йованович с должности посла США в Украине стали постоянные жалобы не нее со стороны сторонников американского президента Дональда Трампа. Об этом сказал личный адвокат Трампа - Рудольф Джулиани, пишет газета The Wall Street Journal.

Сам Джулиани таже жаловался, что посол Йованович мешает его усилиям по расследованию против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской компании Burisma Holdings. В результате Трамп уволил Йованович.

Так, информация о том, что что отставка посла в Украине является приоритетом для Трампа, стала известна весной 2019. Глава Госдепартамента Майк Помпео поддержал это решение. При этом в ведомстве самой Йованович сказали, что не могут защитить ее от атак со стороны президента и его сторонников.

Сам Джулиани говорил, что дипломат со своей стороны выказывала предвзятость в отношении Трампа. В итоге история закончилась тем, что США объявили о смене посла в Украине в конце мая. Мари Йованович занимала эту должность с 2016 года.

Напомним, бывший посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович и бывший специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе для расследования по импичменту президента Дональда Трампа. Йованович даст показания 11 октября. Волкер уже выступыл перед комитетами в четверг, 3 октября.

Джулиани опубликовал переписку с Волкером и Ермаком Трамп: Зеленский должен возобновить расследование по Байдену
Новости Украины Соединенные Штаты Америкимари йованович
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь