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Адвокат Трампа опубликовал вероятное доказательство вмешательства Украины в выборы США

Новости » Политика    11.10.2019 - 08:37
Адвокат Трампа опубликовал вероятное доказательство вмешательства Украины в выборы США
Фото: Руди Джулиани (GettyImages)

Джулиани обнародовал электронную переписку между представителями Национального комитета Демократической партии США

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о возможном сговоре между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. Об этом он написал в Twitter.

Джулиани обнародовал электронную переписку между представителями Национального комитета Демократической партии США.

В сообщении идет речь о переписке между Али Калупа (консультант DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC) от 3 мая 2016 года, в которой они обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society. Один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффим, вероятно, в деле Пола Манафорта (на то время глава предвыборного штаба Дональда Трампа).

Адвокат Трампа опубликовал вероятное доказательство вмешательства Украины в выборы СШАФото: опубликована переписка (twitter.com/RudyGiuliani)

Отметим, что Джулиани получил эту переписку из открытой базы Wikileaks, документов, которые были получены благодаря кибератаке на серверы Демократической партии США.

Напомним, ранее Руди Джулиани пообещал опубликовать доказательства вмешательства Украины в выборы.

Отметим, издание The New York Times писало, что Дональд Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в президентских выборах в 2016 году.

Кроме того, издание Washington Post писало, что Трампа не волновало вмешательство России в президентские выборы в США, о чем он заявлял во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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