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Волкер и Йованович согласились дать показания по делу об импичменте

Новости » Политика    02.10.2019 - 04:16
Волкер и Йованович согласились дать показания по делу об импичменте
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер примет участие в слушаниях в Конгрессе 3 октября, Йованович - 11 октября

Бывший посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович и бывший специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе для расследования по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник чиновник комитета Палаты представителей, возглавляемого демократами, передает Reuters.

"Экс-посол США в Украине Мари Йованович даст показания 11 октября. Бывший специальный представитель Трампа по Украине Курт Волкер предстанет перед комитетами в четверг, 3 октября", - говорится в сообщении.

Ранее три комитета Палаты представителей Конгресса США запланировали слушания пяти действующих и бывших должностных лиц Государственного департамента в течение следующих двух недель.

В связи с этим Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о невозможности показаний экс-представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и экс-посла США в Украине Мэри Йованович, обвинив демократов в Конгрессе в попытках "заставить" и "запугать" работников Государственного департамента.

Напомним, 27 сентября стало известно, что исполнительный директор Института Маккейна Курт Волкер подал в отставку со своего поста специального посланника Госдепартамента Соединенных Штатов в Украине.

Позже появилась информация, что Волкер на должности спецпредставителя Госдепа обсуждал с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встречу с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

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