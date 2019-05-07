Посла США Йованович отозвали с должности

Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

У Йованович завершается дипломатическая миссия

Посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович отозвали с должности и у нее заканчиается ее дипоматическая миссия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как разъяснили в Государственном департаменте, "так было запланировано ранее", и дата отъезда посла согласуется с передачей президентской власти в Украине. В понедельник, 20 мая, Йованович вернется в Вашингтон.

"Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический термин в Киеве в 2019 году, как и планировалось", - отметили в Госдепе.

До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине обязанности будет выполнять временный поверенный, кандидатура которого еще не определена.

Также в департаменте добавили, что команда посольства США в Киеве и Вашингтон продолжат сотрудничать с украинским правительством.

Напомним, в марте 2019 генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Йованович якобы передавала ему так называемый "список неприкасаемых", от преследования которых следует воздержаться. В самом посольстве выступили с опровержением этого заявления.У посла США в Украине Мари Йованович 20 мая завершается дипломатическая миссия. Она занимала эту должность три года