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Йованович дает показания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента Трампа

Новости » Политика    11.10.2019 - 17:29
Йованович дает показания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента Трампа
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Закрытые слушания с участием Йованович проходят в комитетах по иностранным делам, разведке и надзору

Бывший посол США в Украине Мари Йованович прибыла в Палату представителей для участия в закрытых слушаниях в рамках расследования из-за начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Associated Press.

Сообщается, что Йованович появилась на слушаниях вопреки позиции Белого дома, который настаивает, чтобы бывшие и действующие сотрудники администрации не сотрудничали с расследованием о возможном импичменте президента.

На сегодняшний день Йованович втянута в расследование, которое было инициировано контролируемой демократами Палатой представителей о том, следует ли снимать Трампа с поста президента США за давление на его украинского коллегу Владимира Зеленского.

Напомним, Йованович отстранили от должности после отказа передавать запрос украинским чиновникам о проведении расследований в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Сообщается, что об этом ее просил адвокат президента США Рудольф Джулиани.

Сам Трамп, согласно сводке Белого дома, назвал Йованович "плохой новостью" для Владимира Зеленского в телефонном разговоре с украинским президентом 25 июля. В этом разговоре Трамп как раз и упомянул Байдена и "несправедливо закрытое расследование" в отношении компании Burisma.

Также РБК-Украина сообщало, что 7 мая посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович отозвали с должности. Она занимала эту должность три года.

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