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Йованович дає свідчення в Палаті представників в рамках процедури імпічменту Трампа

Новини » Політика    11.10.2019 - 17:29
Йованович дає свідчення в Палаті представників в рамках процедури імпічменту Трампа
Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

Закриті слухання за участю Йованович проходять в комітетах у закордонних справах, розвідці та нагляду

Колишній посол США в Україні Марі Йованович прибула у Палату представників для участі в закритих слуханнях в рамках розслідування через початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє The Associated Press.

Повідомляється, що Йованович з'явилася на слуханнях всупереч позиції Білого дому, який наполягає, щоб колишні і діючі співробітники адміністрації не співпрацювали з розслідуванням про можливий імпічмент президента.

На сьогоднішній день Йованович втягнута в розслідування, яке було ініційоване контрольованому демократами Палатою представників про те, чи слід знімати Трампа з поста президента США через тиск на його українського колегу Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Йованович відсторонили від посади після відмови передавати запит українським чиновникам про проведення розслідувань стосовно сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. Повідомляється, що про це просив її адвокат президента США Рудольф Джуліані.

Сам Трамп, згідно із заявою Білого дому, назвав Йованович "поганою новиною" для Володимира Зеленського у телефонній розмові з українським президентом 25 липня. У цій розмові Трамп як раз і згадав Байдена і "несправедливо закрите розслідування" щодо компанії Burisma.

Також РБК-Україна повідомляло, що 7 травня посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович відкликали з посади. Вона займала цю посаду три роки.

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