YouTube заблокував близько 40 регіональних російських каналів

YouTube заблокував такі канали: ДТРК Санкт-Петербурга, Татарстану, Марій-Ел, Удмуртії, Бєлгородської, Брянської, Мурманської, Псковської, Ростовської, Томської областей, Забайкальського краю.

Аналогічна ситуація з каналами російського ТБ у Вологді, Іртиші, Пермі, Саратові, Тюмені, Адигеї, Карелії, Комі, Якутії, на Алтаї та в інших регіонах.

При спробі зайти на сторінку будь-якого з цих каналів з'являється повідомлення про те, що вони недоступні. Росіяни вже скаржаться, що YouTube не повідомив їх про причини блокування.

Блокування YouTube каналів із російською пропагандою

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну відеохостинг Youtube видалив канали "Перший незалежний" і UkrLive, які потрапили під санкції РНБО. Також були заблоковані й акаунти бойовиків.

А в березні 2022 року відеохостинг YouTube ухвалив рішення заблокувати в Україні канал проросійського блогера Анатолія Шарія. Також сервіс закрив канал його дружини Ольги Шарій.

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