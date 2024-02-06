YouTube заблокував близько 40 регіональних російських каналів

YouTube заблокував понад 40 регіональних каналів російської державної телевізійної та радіомовної компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
YouTube заблокував такі канали: ДТРК Санкт-Петербурга, Татарстану, Марій-Ел, Удмуртії, Бєлгородської, Брянської, Мурманської, Псковської, Ростовської, Томської областей, Забайкальського краю.
Аналогічна ситуація з каналами російського ТБ у Вологді, Іртиші, Пермі, Саратові, Тюмені, Адигеї, Карелії, Комі, Якутії, на Алтаї та в інших регіонах.
При спробі зайти на сторінку будь-якого з цих каналів з'являється повідомлення про те, що вони недоступні. Росіяни вже скаржаться, що YouTube не повідомив їх про причини блокування.
Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну відеохостинг Youtube видалив канали "Перший незалежний" і UkrLive, які потрапили під санкції РНБО. Також були заблоковані й акаунти бойовиків.
А в березні 2022 року відеохостинг YouTube ухвалив рішення заблокувати в Україні канал проросійського блогера Анатолія Шарія. Також сервіс закрив канал його дружини Ольги Шарій.
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