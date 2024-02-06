YouTube заблокировал около 40 региональных российских каналов

YouTube заблокировал более 40 региональных каналов русской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наThe Moscow Times .
YouTube заблокировал следующие каналы: ГТРК Санкт-Петербурга, Татарстана, Марий-Эл, Удмуртии, Белгородской, Брянской, Мурманской, Псковской, Ростовской, Томской областей, Забайкальского края.
Аналогичная ситуация с каналами российского ТВ в Вологде, Иртыше, Перми, Саратове, Тюмени, Адыгее, Карелии, Коми, Якутии, Алтае и других регионах.
При попытке зайти на страницу любого из этих каналов отображается сообщение о том, что они недоступны. Россияне уже жалуются, что YouTube не уведомил их о причинах блокировки.
Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину видеохостинг Youtube удалил попавшие под санкции СНБО каналы "Первый независимый" и UkrLive. Также были заблокированы и аккаунты боевиков.
А в марте 2022 года видеохостинг YouTube принял решение заблокировать в Украине канал пророссийского блоггера Анатолия Шария. Также сервис закрыл канал его жены Ольги Шарий.
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