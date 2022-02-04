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YouTube заблокировал два украинских канала и аккаунты "ЛДНР"

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Пятница 04 февраля 2022 14:23
YouTube заблокировал два украинских канала и аккаунты "ЛДНР" Фото: YouTube заблокировал два украинских канала и аккаунты "ЛДНР" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Видеохостинг Youtube удалил канал "Первый независимый" и UkrLive, которые попали под санкции СНБО. Также были заблокированы и аккаунты боевиков.

Подробности блокировки украинских каналов - в материале РБК-Украина.

Каналы "Первый независимый" и UkrLive были заблокированы видеохостингом Youtube. Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее ввел в отношении них санкции.

Как отмечает видеохостинг, они были заблокированы из-за "нарушения правил сообщества Youtube". В то же время после их удаления - появились новые аккаунты подсанкционных телеканалов.

Также были заблокированы и каналы, связанные с боевиками "ЛДНР". Речь идет о:

  • луганском информационном центре;
  • государственной телекомпании "ЛНР";
  • министерстве информации "ДНР";
  • народной милиции "ДНР";
  • народной милиции "ЛНР".

Напомним, РБК-Украина писало о обновление от Youtube. Платформа изменила работу плееров в мобильных приложениях для iOS и Android.

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