ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

YouTube заблокировал кампанию по дискредитации протестов в Гонконге

Новости » Телеком & IT    23.08.2019 - 01:57
YouTube заблокировал кампанию по дискредитации протестов в Гонконге
Фото: протесты в Гонконге (Reuters)

Всего заблокированы 210 каналов

Администраторы видеохостингового сайта YouTube заблокировали 210 каналов, задействованных в "скоординированной операции с попыткой повлиять" на участников протестов в Гонконге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что операция проводилась не только в YouTube - на этой неделе о блокировке множества учетных записей сообщили представители соцсетей Twitter и Facebook. В соцсетях считают, что кампания проводилась по заказу Пекина.

Шейн Хантли, один из руководителей службы безопасности Google, в состав которого входит YouTube, заявил, что кампанию во всех трех соцсетях, судя по всему, проводили одни и те же люди, "связанные с Китаем".

В понедельник Twitter и Facebook сообщили об удалении учетных записей, авторы которых участвовали в кампании, направленной на срыв протестов в Гонконге. Кампания, по словам представителей соцсетей, проводилась при поддержке властей КНР.

Twitter, Facebook и YouTube заблокированы на территории Китая, однако эти ограничения не касаются Гонконга.

В YouTube обещают ужесточить контроль над учетными записями, принадлежащими китайским государственным СМИ. Подробности нововведений пока не оглашаются.

Сейчас все видеоролики, публикуемые в YouTube государственным агентством "Синьхуа", телеканалами CCTV и CGTN, сопровождаются оповещением, предупреждающим пользователей о том, что эти СМИ контролируются правительством КНР. Однако еще целый ряд государственных китайских изданий, в том числе, газеты People's Daily, China Daily и Global Times, освобождены от этого требования.

РБК-Украина писало, что несколько тысяч военных Китайской народной республики собрались вблизи границы с Гонконгом, где не прекращаются протесты.

Отметим, митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией. Акции протеста перерастают в столкновения с полицией. Гонконгцы уже добились от городской администрации отмену закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных органов Китая.

В Гонконге массовая акция в метро закончилась столкновениями с полицией Трамп заявил об угрозе для торговой сделки с Китаем из-за протестов в Гонконге
Новости Украины Гонконгсоцсети
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь