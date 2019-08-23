YouTube заблокував кампанію з дискредитації протестів в Гонконзі

Фото: протести в Гонконзі (Reuters)

Всього заблоковані 210 каналів

Адміністратори видеохостингового сайту YouTube заблокували 210 каналів, задіяних у "скоординованій операції з намаганням вплинути на учасників протестів в Гонконзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що операція проводилася не тільки в YouTube - на цьому тижні про блокування безлічі облікових записів повідомили представники соцмереж Twitter і Facebook. У соцмережах вважають, що кампанія проводилася за замовленням Пекіна.

Шейн Хантлі, один з керівників служби безпеки Google, до складу якого входить YouTube, заявив, що кампанію у всіх трьох соцмережах, судячи з усього, проводили одні і ті ж люди, пов'язані з Китаєм".

У понеділок Twitter і Facebook повідомили про видалення облікових записів, автори яких брали участь у кампанії, спрямованій на зрив протестів в Гонконзі. Кампанія, за словами представників соцмереж, проводилася за підтримки влади КНР.

Twitter, Facebook і YouTube заблоковані на території Китаю, однак ці обмеження не стосуються Гонконгу.

В YouTube обіцяють посилити контроль над обліковими записами, що належать китайським державним ЗМІ. Подробиці нововведень поки не розголошуються..

Зараз усі відеоролики, опубліковані в YouTube державним агентством "Сіньхуа", телеканалами CCTV і CGTN, супроводжуються повідомленням, попереджає користувачів про те, що ці ЗМІ контролюються урядом КНР. Проте ще цілий ряд державних китайських видань, зокрема, газети People's Daily, China Daily і Global Times, звільнені від цієї вимоги.

РБК-Україна писало, що кілька тисяч військових Китайської народної республіки зібралися поблизу кордону з Гонконгом, де не припиняються протести.

Зазначимо, мітинги почалися в Гонконзі три місяці тому, після того як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду, був жорстко розігнаний поліцією. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних органів Китаю.