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В Гонконге массовая акция в метро закончилась столкновениями с полицией

Новости » Общество    22.08.2019 - 06:49
В Гонконге массовая акция в метро закончилась столкновениями с полицией
Фото: протесты на станции "Юен Лонг" (twitter.com/damon_pang)

Против правоохранителей использовали огнетушители и лазерные указки

Сидячая акция протеста на станции метро "Юен Лонг" в Гонконге в среду 21 августа переросла в столкновения сотен демонстрантов с полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Акция была приурочена к месяцу со дня нападения группы неизвестных лиц на манифестантов у станции "Юен Лонг".

Митингующие забаррикадировали входы и выходы на станцию. Против правоохранителей использовали огнетушители, лазерные указки и маслянистую жидкость, которой заливали пол станции, чтобы помешать наступлению полицейских.

"Противостояние закончилось без дальнейших инцидентов, поскольку полиция отступила, и протестующие уехали в поездах", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на антиправительственный протест в Гонконге в воскресенье, 18 августа, вышли около 1,7 миллиона участников.

РБК-Украина писало, что несколько тысяч военных Китайской народной республики собрались вблизи границы с Гонконгом, где не прекращаются протесты.

Отметим, митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией. Акции протеста перерастают в столкновения с полицией. Гонконгцы уже добились от городской администрации отмену закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных органов Китая.

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