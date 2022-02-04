YouTube заблокировал два украинских канала и аккаунты "ЛДНР"

Каналы "Первый независимый" и UkrLive были заблокированы видеохостингом Youtube. Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее ввел в отношении них санкции.

Как отмечает видеохостинг, они были заблокированы из-за "нарушения правил сообщества Youtube". В то же время после их удаления - появились новые аккаунты подсанкционных телеканалов.

Также были заблокированы и каналы, связанные с боевиками "ЛДНР". Речь идет о: