YouTube заблокировал два украинских канала и аккаунты "ЛДНР"

Видеохостинг Youtube удалил канал "Первый независимый" и UkrLive, которые попали под санкции СНБО. Также были заблокированы и аккаунты боевиков.
Подробности блокировки украинских каналов - в материале РБК-Украина.
Каналы "Первый независимый" и UkrLive были заблокированы видеохостингом Youtube. Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее ввел в отношении них санкции.
Как отмечает видеохостинг, они были заблокированы из-за "нарушения правил сообщества Youtube". В то же время после их удаления - появились новые аккаунты подсанкционных телеканалов.
Также были заблокированы и каналы, связанные с боевиками "ЛДНР". Речь идет о:
Напомним, РБК-Украина писало о обновление от Youtube. Платформа изменила работу плееров в мобильных приложениях для iOS и Android.