YouTube заблокував два українські канали та акаунти "ЛДНР"

Канали "Перший незалежний" та UkrLive були заблоковані відеохостингом Youtube. Рада нацбезпеки та оборони України раніше ввела щодо них санкції.

Як відзначає відеохостинг, їх було заблоковано через "порушення правил спільноти Youtube". Водночас після їх видалення - з’явилися нові акаунти підсанкційних телеканалів.

Також були заблоковані й канали, що пов’язані із бойовиками "ЛДНР". Йдеться про: