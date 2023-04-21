YouTube видалив рекламу ПВК "Вагнера" та канали, які її поширювали, - Мінкульт

"YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики "Вагнера" з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували", - написав він.

Ткаченко подякував партнерам за оперативність.

Міністр також закликав надсилати лінки пошту stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua, якщо ви побачите на YouTube відео з "вагнерівцями". Так Мінкульт буде оперативно звертати на них увагу відеохостингу.

Як повідомлялося раніше, Youtube дозволяє розміщувати відео, які пропагують ПВК "Вагнера".

Сьогодні Ткаченко повідомив, що офіційно звернувся до Youtube з закликом заблокувати рекламу приватної військової компанії.

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