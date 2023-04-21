YouTube удалил рекламу ПВК "Вагнера" и каналы, которые ее распространяли, - Минкульт

"YouTube отреагировал молниеносно, удалив видеоролики "Вагнера" с более чем 1 миллионом просмотров и каналы, которые их распространяли", - написал он.

Ткаченко поблагодарил партнеров за оперативность.

Министр также призвал присылать ссылки на почту stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua, если вы увидите на YouTube видео с "вагнеровцами". Так Минкульт будет оперативно обращать на них внимание видеохостинга.

Как сообщалось ранее, Youtube позволяет размещать видео, пропагандирующие ПВК "Вагнера".

Сегодня Ткаченко сообщил, что официально обратился к YouTube с призывом заблокировать рекламу частной военной компании.

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