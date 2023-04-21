Мінкульт офіційно звернувся до Youtube з закликом заблокувати рекламу "Вагнера"
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко офіційно звернувся до Youtube з закликом заблокувати рекламу ПВК "Вагнера".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра.
"Російська пропаганда змінюється та еволюціонує. Кремлівські технологи залучають все нові канали та методи поширення наративів. Через відеохостинги відбувається популяризація російських військових формувань, зокрема - ПВК "Вагнера", - пише міністр.
Як відзначив Ткаченко, попри наявність жорсткої редакційної політики, TikTok та Youtube використовуються росіянами для масштабування, "омолодження" аудиторії й вербування нових найманців проти України.
Youtube, зі свого боку, неодноразово наголошував на тому, що його політика передбачає блокування шкідливого контенту та каналів, які його поширюють.
"Тому звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності "Вагнера", - відзначає міністр.
Україна, як пише Ткаченко, вважає непростимим факт того, що найбільший у світі відеохостинг дозволяє рекламування транснаціональної злочинної організації.
"Такі прояви російської гібридної війни необхідно припиняти якомога швидше задля стабільності демократичного світу. Впевнені, що наші партнери з YouTube виправлять ситуацію швидко", - додав Ткаченко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що відеохостинг Youtube дозволяє розміщувати відеоролики, які пропагують російську приватну військову компанію "Вагнера".
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