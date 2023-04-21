ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мінкульт офіційно звернувся до Youtube з закликом заблокувати рекламу "Вагнера"

Новость на русском →
П'ятниця 21 квітня 2023 14:42
Мінкульт офіційно звернувся до Youtube з закликом заблокувати рекламу "Вагнера" Фото: Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко офіційно звернувся до Youtube з закликом заблокувати рекламу ПВК "Вагнера".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра.

"Російська пропаганда змінюється та еволюціонує. Кремлівські технологи залучають все нові канали та методи поширення наративів. Через відеохостинги відбувається популяризація російських військових формувань, зокрема - ПВК "Вагнера", - пише міністр.

Як відзначив Ткаченко, попри наявність жорсткої редакційної політики, TikTok та Youtube використовуються росіянами для масштабування, "омолодження" аудиторії й вербування нових найманців проти України.

Youtube, зі свого боку, неодноразово наголошував на тому, що його політика передбачає блокування шкідливого контенту та каналів, які його поширюють.

"Тому звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності "Вагнера", - відзначає міністр.

Україна, як пише Ткаченко, вважає непростимим факт того, що найбільший у світі відеохостинг дозволяє рекламування транснаціональної злочинної організації.

"Такі прояви російської гібридної війни необхідно припиняти якомога швидше задля стабільності демократичного світу. Впевнені, що наші партнери з YouTube виправлять ситуацію швидко", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що відеохостинг Youtube дозволяє розміщувати відеоролики, які пропагують російську приватну військову компанію "Вагнера".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
YouTube Міністерство культури
NEWS
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни