Мінкульт офіційно звернувся до Youtube з закликом заблокувати рекламу "Вагнера"

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко офіційно звернувся до Youtube з закликом заблокувати рекламу ПВК "Вагнера".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра.

"Російська пропаганда змінюється та еволюціонує. Кремлівські технологи залучають все нові канали та методи поширення наративів. Через відеохостинги відбувається популяризація російських військових формувань, зокрема - ПВК "Вагнера", - пише міністр.

Як відзначив Ткаченко, попри наявність жорсткої редакційної політики, TikTok та Youtube використовуються росіянами для масштабування, "омолодження" аудиторії й вербування нових найманців проти України.

Youtube, зі свого боку, неодноразово наголошував на тому, що його політика передбачає блокування шкідливого контенту та каналів, які його поширюють.

"Тому звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності "Вагнера", - відзначає міністр.

Україна, як пише Ткаченко, вважає непростимим факт того, що найбільший у світі відеохостинг дозволяє рекламування транснаціональної злочинної організації.

"Такі прояви російської гібридної війни необхідно припиняти якомога швидше задля стабільності демократичного світу. Впевнені, що наші партнери з YouTube виправлять ситуацію швидко", - додав Ткаченко.