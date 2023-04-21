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YouTube видалив рекламу ПВК "Вагнера" та канали, які її поширювали, - Мінкульт

Новость на русском →
П'ятниця 21 квітня 2023 17:30
YouTube видалив рекламу ПВК "Вагнера" та канали, які її поширювали, - Мінкульт Фото: YouTube видалив рекламу ПВК "Вагнера" та канали, які її поширювали (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Відеохостинг YouTube видалив відеоролики з рекламою ПВК "Вагнера", а також канали, які їх розповсюджували.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

"YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики "Вагнера" з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували", - написав він.

Ткаченко подякував партнерам за оперативність.

Міністр також закликав надсилати лінки пошту stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua, якщо ви побачите на YouTube відео з "вагнерівцями". Так Мінкульт буде оперативно звертати на них увагу відеохостингу.

Як повідомлялося раніше, Youtube дозволяє розміщувати відео, які пропагують ПВК "Вагнера".

Сьогодні Ткаченко повідомив, що офіційно звернувся до Youtube з закликом заблокувати рекламу приватної військової компанії.

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YouTube ПВК Вагнера
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