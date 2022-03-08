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YouTube удалил каналы российского пропагандиста Соловьева

Автор: Наталья Юрченко

Видеохостинг YouTube удалил личный канал российского пропагандиста Владимира Соловьева. Также теперь недоступен канал его программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"YouTube удалил канал российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live", а также канал телевизионной программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Спасибо YouTube", - написал Федоров.

Стоит отметить, что ранее YouTube заблокировал в Украине канал пророссийского блогера Анатолия Шария и удалил канал его жены Ольги Шарий.

Напомним также, что Россия заблокировала социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube.

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