В Харькове задержали пилота вражеского истребителя, обстреливавшего Изюм и Балаклею
В Харькове в ночь на 7 марта нацгвардейцы задержали пилота российского истребителя. Он лично обстреливал города Изюм и Балаклея Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"По должности вражеский пилот - заместитель командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеже. Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор совершает против мирного украинского населения. Лично совершал 3 вылета между изюмом и Балаклеей", - отметил губернатор.
Задержанный пилот рассказал о своих координаторах, а также о преступных приказах, которые выполняют российские оккупанты.
Сейчас задержанного передали полиции. Второго пилота самолета еще ищут, он скрывается в Харькове.
Ранее мы сообщали, что 6 марта над Харьковом был сбит российский истребитель. Его ликвидировали с помощью зенитно-ракетного комплекса.
Также в тот же день над Черным морем защитники Украины сбили очередной самолет Российской Федерации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.