YouTube видалив канали російського пропагандиста Соловйова

Відеохостинг YouTube видалив особистий канал російського пропагандиста Володимира Соловйова. Також тепер недоступний канал його програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"YouTube видалив канал російського пропагандиста Володимира Соловйова "Соловйов Live", а також канал його телевізійної програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим". Дякую YouTube", - написав Федоров.
Варто зазначити, що раніше YouTube заблокував в Україні канал проросійського блогера Анатолія Шарія та видалив канал його дружини Ольги Шарій.
Нагадаємо також, що Росія заблокувала соціальну мережу Twitter і відеохостинг YouTube.
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