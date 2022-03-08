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YouTube видалив канали російського пропагандиста Соловйова

Автор: Наталія Юрченко

Відеохостинг YouTube видалив особистий канал російського пропагандиста Володимира Соловйова. Також тепер недоступний канал його програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"YouTube видалив канал російського пропагандиста Володимира Соловйова "Соловйов Live", а також канал його телевізійної програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим". Дякую YouTube", - написав Федоров.

Варто зазначити, що раніше YouTube заблокував в Україні канал проросійського блогера Анатолія Шарія та видалив канал його дружини Ольги Шарій.

Нагадаємо також, що Росія заблокувала соціальну мережу Twitter і відеохостинг YouTube.

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