YouTube суттєво піднімає ціни в Україні: скільки коштуватиме Premium

YouTube розпочав розсилку сповіщень українським користувачам про суттєве підвищення вартості передплати Premium. Водночас платформа готується до запуску більш доступного плану Premium Lite.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube Premium.
Зміни цінової політики сервісу торкнуться всіх категорій користувачів в Україні, включно з індивідуальними, сімейними та студентськими планами.
Подорожчання відбувається на тлі глобального розгортання спрощеного тарифу Premium Lite.
Вартість послуги зросла майже вдвічі для всіх категорій:
Паралельно з підвищенням цін на стандартні пакети YouTube готує запуск бюджетного плану, у який входитиме:
Регіональна доступність: передплата з'явиться в усіх країнах, де працює стандартний Premium, зокрема й в Україні;
Очікувана ціна: точна вартість для українського ринку поки не оголошена, однак прогнозується на рівні до 100 гривень на місяць (у США вартість становить 7,99 доларів США);
Функціональні обмеження: тариф не включає доступ до YouTube Music та завантаження відео для офлайн-перегляду;
Частковий показ реклами: реклама повністю вимикається лише в основному відеопотоці, тоді як у розділі Shorts, під час прослуховування музики та у пошуковій видачі спонсорські ролики зберігатимуться.