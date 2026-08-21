YouTube суттєво піднімає ціни в Україні: скільки коштуватиме Premium

Зміни цінової політики сервісу торкнуться всіх категорій користувачів в Україні, включно з індивідуальними, сімейними та студентськими планами.

Подорожчання відбувається на тлі глобального розгортання спрощеного тарифу Premium Lite.

Нові розцінки на підписку YouTube Premium

Вартість послуги зросла майже вдвічі для всіх категорій:

Індивідуальний план : 179 гривень на місяць (раніше 99 гривень);

: 179 гривень на місяць (раніше 99 гривень); Сімейний план (до 5 осіб) : 299 гривень на місяць (раніше 149 гривень);

: 299 гривень на місяць (раніше 149 гривень); Студентський план: 109 гривень на місяць (раніше 59 гривень).

Особливості дешешого тарифу Premium Lite

Паралельно з підвищенням цін на стандартні пакети YouTube готує запуск бюджетного плану, у який входитиме:

Регіональна доступність: передплата з'явиться в усіх країнах, де працює стандартний Premium, зокрема й в Україні;

Очікувана ціна: точна вартість для українського ринку поки не оголошена, однак прогнозується на рівні до 100 гривень на місяць (у США вартість становить 7,99 доларів США);

Функціональні обмеження: тариф не включає доступ до YouTube Music та завантаження відео для офлайн-перегляду;

Частковий показ реклами: реклама повністю вимикається лише в основному відеопотоці, тоді як у розділі Shorts, під час прослуховування музики та у пошуковій видачі спонсорські ролики зберігатимуться.