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YouTube суттєво піднімає ціни в Україні: скільки коштуватиме Premium

10:16 21.08.2026 Пт
2 хв
Чому підписка дорожчає та що змінить Lite?
aimg Ольга Завада
Перегляд без реклами дорожчає (фото: Pexels)

YouTube розпочав розсилку сповіщень українським користувачам про суттєве підвищення вартості передплати Premium. Водночас платформа готується до запуску більш доступного плану Premium Lite.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube Premium.

Зміни цінової політики сервісу торкнуться всіх категорій користувачів в Україні, включно з індивідуальними, сімейними та студентськими планами.

Подорожчання відбувається на тлі глобального розгортання спрощеного тарифу Premium Lite.

Нові розцінки на підписку YouTube Premium

Вартість послуги зросла майже вдвічі для всіх категорій:

  • Індивідуальний план: 179 гривень на місяць (раніше 99 гривень);
  • Сімейний план (до 5 осіб): 299 гривень на місяць (раніше 149 гривень);
  • Студентський план: 109 гривень на місяць (раніше 59 гривень).

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Особливості дешешого тарифу Premium Lite

Паралельно з підвищенням цін на стандартні пакети YouTube готує запуск бюджетного плану, у який входитиме:

Регіональна доступність: передплата з'явиться в усіх країнах, де працює стандартний Premium, зокрема й в Україні;

Очікувана ціна: точна вартість для українського ринку поки не оголошена, однак прогнозується на рівні до 100 гривень на місяць (у США вартість становить 7,99 доларів США);

Функціональні обмеження: тариф не включає доступ до YouTube Music та завантаження відео для офлайн-перегляду;

Частковий показ реклами: реклама повністю вимикається лише в основному відеопотоці, тоді як у розділі Shorts, під час прослуховування музики та у пошуковій видачі спонсорські ролики зберігатимуться.

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