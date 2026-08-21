RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

YouTube существенно поднимает цены в Украине: сколько будет стоить Premium

10:16 21.08.2026 Пт
2 мин
Почему подписка становится дороже и что изменит Lite?
aimg Ольга Завада
Просмотр без рекламы дорожает (фото: Pexels)

YouTube начал рассылку уведомлений украинским пользователям о существенном повышении стоимости подписки Premium. В то же время, платформа готовится к запуску более доступного плана Premium Lite.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube Premium.

Изменения в ценовой политике сервиса коснутся всех категорий пользователей в Украине, включая индивидуальные, семейные и студенческие планы.

Удорожание происходит на фоне глобального развертывания упрощенного тарифа Premium Lite.

Новые цены на подписку YouTube Premium

Стоимость услуги выросла почти вдвое для всех категорий:

  • Индивидуальный план: 179 гривен в месяц (ранее 99 гривен);
  • Семейный план (до 5 человек): 299 гривен в месяц (ранее 149 гривен);
  • Студенческий план: 109 гривен в месяц (ранее 59 гривен).

Читайте больше: Секретная кнопка: Google активировала в YouTube скрытую ИИ-функцию

Особенности дешевого тарифа Premium Lite

Параллельно с повышением цен на стандартные пакеты YouTube готовит запуск бюджетного плана, в который будет входить:

Региональная доступность: подписка появится во всех странах, где работает стандартный Premium, в том числе и в Украине;

Ожидаемая цена: точная стоимость для украинского рынка пока не объявлена, однако прогнозируется на уровне до 100 гривен в месяц (в США стоимость составляет 7,99 долларов США);

Функциональные ограничения: тариф не включает доступ к YouTube Music и загрузку видео для оффлайн-просмотра;

Частичный показ рекламы: реклама полностью отключается только в основном видеопотоке, в то время как в разделе Shorts, во время прослушивания музыки и в поисковой выдаче спонсорские ролики будут сохраняться.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
YouTube