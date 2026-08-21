YouTube существенно поднимает цены в Украине: сколько будет стоить Premium

YouTube начал рассылку уведомлений украинским пользователям о существенном повышении стоимости подписки Premium. В то же время, платформа готовится к запуску более доступного плана Premium Lite.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube Premium.
Изменения в ценовой политике сервиса коснутся всех категорий пользователей в Украине, включая индивидуальные, семейные и студенческие планы.
Удорожание происходит на фоне глобального развертывания упрощенного тарифа Premium Lite.
Стоимость услуги выросла почти вдвое для всех категорий:
Параллельно с повышением цен на стандартные пакеты YouTube готовит запуск бюджетного плана, в который будет входить:
Региональная доступность: подписка появится во всех странах, где работает стандартный Premium, в том числе и в Украине;
Ожидаемая цена: точная стоимость для украинского рынка пока не объявлена, однако прогнозируется на уровне до 100 гривен в месяц (в США стоимость составляет 7,99 долларов США);
Функциональные ограничения: тариф не включает доступ к YouTube Music и загрузку видео для оффлайн-просмотра;
Частичный показ рекламы: реклама полностью отключается только в основном видеопотоке, в то время как в разделе Shorts, во время прослушивания музыки и в поисковой выдаче спонсорские ролики будут сохраняться.