ua en ru
Пт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

YouTube суттєво піднімає ціни в Україні: скільки коштуватиме Premium

10:16 21.08.2026 Пт
2 хв
Чому підписка дорожчає та що змінить Lite?
aimg Ольга Завада
YouTube суттєво піднімає ціни в Україні: скільки коштуватиме Premium Перегляд без реклами дорожчає (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

YouTube розпочав розсилку сповіщень українським користувачам про суттєве підвищення вартості передплати Premium. Водночас платформа готується до запуску більш доступного плану Premium Lite.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube Premium.

Зміни цінової політики сервісу торкнуться всіх категорій користувачів в Україні, включно з індивідуальними, сімейними та студентськими планами.

Подорожчання відбувається на тлі глобального розгортання спрощеного тарифу Premium Lite.

Нові розцінки на підписку YouTube Premium

Вартість послуги зросла майже вдвічі для всіх категорій:

  • Індивідуальний план: 179 гривень на місяць (раніше 99 гривень);
  • Сімейний план (до 5 осіб): 299 гривень на місяць (раніше 149 гривень);
  • Студентський план: 109 гривень на місяць (раніше 59 гривень).
Читайте більше: Секретна кнопка: Google активував у YouTube приховану ШІ-функцію

Особливості дешешого тарифу Premium Lite

Паралельно з підвищенням цін на стандартні пакети YouTube готує запуск бюджетного плану, у який входитиме:

Регіональна доступність: передплата з'явиться в усіх країнах, де працює стандартний Premium, зокрема й в Україні;

Очікувана ціна: точна вартість для українського ринку поки не оголошена, однак прогнозується на рівні до 100 гривень на місяць (у США вартість становить 7,99 доларів США);

Функціональні обмеження: тариф не включає доступ до YouTube Music та завантаження відео для офлайн-перегляду;

Частковий показ реклами: реклама повністю вимикається лише в основному відеопотоці, тоді як у розділі Shorts, під час прослуховування музики та у пошуковій видачі спонсорські ролики зберігатимуться.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
YouTube
Новини
На кордоні з Молдовою не працює пункт пропуску через російський удар
На кордоні з Молдовою не працює пункт пропуску через російський удар
Аналітика
Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором
Роман Коткореспондент РБК-Україна Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором