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В YouTube произошел глобальный сбой, ощутимый и в Украине

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Киев, Вторник 18 мая 2021 15:01
В YouTube произошел глобальный сбой, ощутимый и в Украине Фото: в YouTube произошел глобальный сбой (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во вторник днем, 18 мая, в работе платформы YouTube произошел глобальный сбой. Проблемы в работе сервиса фиксируются и в Украине.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

На проблемы в работе YouTube жалуются пользователи Германии, Британии, России и других стран.

В YouTube произошел глобальный сбой, ощутимый и в Украине

Так, зачастую у пользователей возникают сложности при просмотре видео, на эту проблему жалуются 63% людей. Также есть проблемы с работой сайта, на которые жалуются 34% пользователей, а у 1% пользователей возникают сложности со входом на сервис.

Напомним, 9 марта глобальный сбой произошел в работе социальных сетей Instagram, Whatsapp и Facebook.

До этого сбой произошел в работе Telegram и сайта Wikipedia. Мессенджер и сайт работали с перебоями на протяжении получаса.

А днем ранее масштабный сбой произошел в работе Google. По всему миру перестал работать поиск, а также возникали проблемы с работой сервисов.

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